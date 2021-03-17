Челябинск, , 08:09 — REGNUM В Челябинске 18 марта простятся с 19-летним хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, который скончался в Ярославе после травмы головы. Об этом сообщили журналистам представители хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург», в котором он был защитником.

Церемония прощания начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск) на ледовой арене «Трактор». Отметим, именно воспитанником челябинской команды «Трактор» и был Файзутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM хоккеист 12 марта получил травму головы. А 16 марта он скончался в реанимации.

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