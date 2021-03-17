Пекин, , 08:10 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 марта сообщается в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит четыре активных случая и ещё 15 носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом все активные случаи являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 90 066.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 85 254 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 20 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.