Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1082 случая заражения коронавирусом, сообщили 17 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 307, Нур-Султане — 203, Алма-Атинской области — 91, Акмолинской области — 60 и Западно-Казахстанской области — 55.

Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 226 767, выздоровели 208 074 пациента, скончались 2873 человека. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 49 896 случаев пневмонии с признаками коронавируса.

Отметим, с 9 марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число случаев увеличилось с 600−700 до 900−1000. С конца января наблюдался спад заболеваемости.

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