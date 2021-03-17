Барнаул, , 08:06 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края сегодня, 17 марта, ссылаясь на технические причины, не стал обнародовать данные о количестве вакцинированных от коронавируса.

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Данные по количеству привитых на утро 17 и 18 марта будут представлены завтра, — сказано в официальном сообщении.

Всего в регион направлено 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак».

Напомним, 16 марта сообщалось, что прививки от коронавируса сделали уже 74 146 жителей Алтайского края, причём 1250 из них прошли вакцинацию за последние сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 17 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2533 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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