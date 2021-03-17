Пекин, , 08:07 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в мире было реализовано 5,76 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщается в отчёте консалтинговой компании LMC Automotive.

Таким образом, продажи машин указанных сегментов выросли за год на 12,4%. Если же брать период с января по февраль текущего года, то продажи автомобилей в мире составили 12,45 млн единиц. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего новых автомобилей в прошлом месяце было продано в Китае — 1,38 млн машин, что в 4,8 раза больше, чем в прошлом году. На втором месте авторынок США. Здесь в феврале местные автолюбители приобрели 1,18 млн автомобилей — на 12,8% меньше, чем год назад. Тройку рейтинга замыкают страны Западной Европы (878,4 тыс. ед.; — 20%).

Напомним, по данным консалтинговой компании LMC Automotive, в январе нынешнего года продажи новых легковых и легких коммерческих машин на мировом авторынке составили 6,66 млн единиц, что на 1,9% больше, чем год назад.

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