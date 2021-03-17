Токио, , 08:06 — REGNUM Новую двухступенчатую ракету-носитель H-III, работающую на жидком топливе, представило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом 17 марта сообщается на сайте JAXA.

По данным представителей агентства, в настоящее время новая ракета-носитель установлена на космодроме Танэгасима, расположенном на юго-западе страны. Также уточняется, что в настоящее время ракету H-III заправляют топливом — жидким водородом (окислитель — жидкий кислород) и проводят все необходимые проверки.

При этом ожидается, что запуск новой ракеты-носителя может состояться в течение 2021 финансового года (1 апреля 2021 года — 31 марта 2022 года).

Отметим, ракета H-III является наиболее крупной японской ракетой-носителем, ее длина составляет 63 м, диаметр — 5,2 м. При этом, как ожидается, она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту полезный груз массой свыше 4 т, на геопереходную орбиту — массой более 6,5 т.