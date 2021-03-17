Бали, Индонезия, , 08:01 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно выступил за то, чтобы выдавать иностранным туристам долгосрочные визы, сообщает Antara.

По его словам, в отличие от предыдущих гостевых виз, долгосрочные визы имеют срок действия до пяти лет и могут быть продлены.

«Это одна из основных предпосылок для того, чтобы большее количество дистанционных работников рассматривали Бали как второй дом и больше людей работало дома», — заявил Сандиага Уно.

Министр считает, что с таким количеством иностранных туристов, которые делают Бали своим «вторым домом», бизнес в сфере недвижимости на Бали будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинадеется, что вакцинация против коронавируса восстановит туристический сектор на Бали.

Подробнее в материале: Президент Индонезии: вакцинация восстановит туризм на Бали