Барнаул, , 07:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2533 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 021 человек, +29 за сутки) и ОРВИ (25 981 человек, +86 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 317 (-4 пациента за сутки), из них 101 (+5 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2155 детей (+1 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (45 629 человек, +117 за сутки) новый вирус победили 40 734 человек (+117 за сутки).

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