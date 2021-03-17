Якутск, , 08:13 — REGNUM Вновь воскресший долгоиграющий проект под названием «Суперкампус в Кангалассах» в Якутии вынули из-под сукна под досрочные выборы главы Якутска. При этом проект крайне сырой, а политтехнологи крупно просчитываются, делая акцент на не доведённой до ума идеи, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Эксперт подробно изложил минусы строительства суперкампуса, а вот положительных моментов не прозвучало.

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«Проект не первой свежести, миф. В связи с выборами главы Якутска его вынули из-под сукна и дали кандидату от «Единой России» Евгению Григорьеву, чтобы он как громкоговоритель озвучивал его постоянно. Вызывают интерес некоторые моменты и вопросы, возникающие у жителей города и пригородов. На проект планируется выделить неизвестное количество денег, даже примерных выкладок пока нет. Какую долю в финансировании примет город, какую республика и какую федералы? А главное, сколько денег дадут частные компании? Отсюда вытекает следующий вопрос: при государственно-частном-партнёрстве деньги берут чужие, а отдают свои, и при том с процентами, сажая город и республику в долговую яму перед теми, кто дал деньги на строительство. Это первый момент», — считает Андрей Данилов.

Второй, по мнению эксперта, немаловажный вопрос — инфраструктура. Со строительством суперкампуса, обострится ещё больше проблема пробок на дрогах, которых хватает и сейчас.

«Городские студенты и преподаватели будут вынуждены ездить за 30−40 км, возможно и больше — Намский тракт связывает Намский улус и переправу на Соттинцы (Огородтах) и все близлежащие населённые пункты Якутска. Постоянно возникают пробки по утрам и вечерам из Якутска, и в Якутск. Прибавятся отдыхающие летом. А национальный праздник Ысыах в июне, практически в период экзаменов, вызовет транспортный коллапс. Учитывая, что таксисты — частники, а автобусы приходиться ждать по 20 минут, замерзая в — 40, то цены на такси взлетят до небес. И так до Тулагино меньше чем за 800 рублей не повезут, а этот посёлок ближе чем Кангалассы. Это не говоря уже о парковках для студентов и преподавателей и хорошие дороги, на сопках посёлка Кангалассы в гололёд будет множество ДТП», — продолжил политолог.

Андрей Данилов «Следующий спорный момент — безопасность и здоровье. Процессы оптимизации здравоохранения и реформа МВД сократили в посёлках количество сотрудников. Как решать проблему быстрой доставки больных, выезда полиции в суперкампус?».

«Момент четвёртый затрагивает проблему развлечений. Те, кто содержат клубы, рестораны и прочие заведения, перенесут их или откроют новые в посёлках, которые лежат на пути движения студентов? Следовательно, традиционный быт и уклад, сложившийся в пригородах, рухнет. А там ведь многое завязано на сельском хозяйстве, охоте, рыбалке и горнодобывающей промышленности. С притоком такого количества людей, тем более молодых, придётся серьёзно подумать о том, как обеспечить досуг, не затронув интересы местного населения. Проще говоря, чтобы молодёжь не мешала жить и продуктивно работать», — выразил беспокойство эксперт.

По мнению Данилова, проект крайне сырой, а политтехнологи из аппарата главы и правительства Якутии, команды кандидата крупно просчитываются, ставя акцент на таком не доведённом до ума проекте.

«Сейчас даже не готов указ главы «О социально-экономическом развитии города Якутска», хотя в сеть утекал уже его проект, который, думаю, более недоделанный, чем проект этого суперкампуса. Похоже, сегодня стратегическое планирование в республике перешло сугубо на проекты, оно весьма удобно для получения финансов и махинаций. Ведь ни для кого не является открытием, что проект делается на одну сумму, а в итоге реализуют его за сумму превышающую изначальный бюджет в разы. Пример, «Зенит-арена» и прочие стройки последнего десятилетия. Да и учитывая, что в бытность мэром Айсен Николаев пытался перестроить 17-й квартал с китайцами, что у него не получилось, вряд ли получится и с суперкампусом. Легче и дешевле в городе построить школы, чем пытаться возвести с нуля, на одном удлинении плеча-подвоза стройматериалов расходы возрастут, а ещё увеличение расходов на перевозку отходов, проще говоря мусора от суперкампуса и его сточных вод», — резюмировал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года власти Якутии одобрили проект создания в Кангаласском микрорайоне Якутска суперкампуса — многофункционального образовательно-производственного комплекса среднего профессионального образования.