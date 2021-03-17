Самара, , 07:58 — REGNUM Уголовное дело после ссоры учеников в образовательном учреждении, в результате которой ребенок получил ранение, возбуждено в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из Самарских школ днем 16 марта.

Как следует из материалов дела, 11-летние мальчики поссорились на перемене. По предварительной информации, один школьник ударил холодным оружием своего сверстника. Пострадавшего срочно госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт в школе», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении экс-учителя младших классов.