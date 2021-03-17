Брюссель, , 08:03 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не поддержал идею проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты в ходе пресс-конференции Борреля в Брюсселе попросили политика прокомментировать одно из основных требований лидеров оппозиционных партий Грузии к властям — провести досрочные выборы. Он отметил, что не влияет на подобные процессы.

«От меня не зависит решение о том, должны ли быть в Грузии новые выборы. Что я могу сказать, это то, что ОБСЕ рассматривает проведенные выборы как свободные и независимые», — сказал Боррель.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий не признали итоги прошедших в стране парламентских выборов. Когда 23 февраля 2021 года арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиции отказываются что-либо обсуждать, пока власти не выпустят Мелию и не объявят о проведении досрочных выборов в парламент.

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