Благовещенск, , 07:53 — REGNUM В Приамурье, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались ещё три носителя SARS-CoV-2 (днём ранее — два). За весь период пандемии в области жертвами COVID-19 стали уже 206 человек, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в области за прошедшие 24 часа выявили ещё 29 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 27). Суточный темп прироста составил 0,1%.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 20 человек болеют ОРВИ (69%). У восьми пациентов (28%) на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию. Один человек переносит заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 525 человек. В области провели почти 833 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, поставку вакцины от коронавируса на Дальний Восток необходимо кратно увеличить, поскольку регион соседствует с азиатскими странами, где могут возникнуть новые штаммы COVID-19, заявил на онлайн-форуме «ProДФО — Республика Саха (Якутия)» депутат Госдумы РФ Александр Петров («Единая Россия»).