Оренбург, , 07:37 — REGNUM В Оренбургской области ледоходы на реках начнутся с 1 апреля. Вскрытие водоемов ото льда ожидается в пределах нормы, сообщает региональный департамент пожарной безопасности и гражданской обороны.

Максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Урала прогнозируют в пределах и ниже нормы на 20−140 см, в бассейне реки Жарлы — выше нормы на 53 см. Максимальные уровни воды на реках бассейна Волги ожидаются в пределах и ниже нормы на 20−50 см.

Объём весеннего половодья Ириклинского водохранилища может составить1,6−2,4 куб. км, норма 1,20 куб. км. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия к концу февраля, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек и очищение ото льда Ириклинского водохранилища ожидается в пределах нормы.

В бассейне Волги вскрытие малых рек, согласно прогнозу, не должно выйти за пределы нормы. Ожидается, что первой начнет избавляться ото льда река Самара — в период с 1 по 6 апреля (при норме 3 апреля). Примерно в это же время ледоход должен начаться на реке Большая Кинель — со 2 по 7 апреля (при норме 4 апреля).

Вскрытие реки Урал возле Орска прогнозируют 9−14 апреля, возле Оренбурга — с 10 по 15 апреля. Очищение ото льда Ириклинского водохранилища ожидается с 24 по 29 апреля (при норме 26 апреля).

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