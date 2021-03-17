Тандынский район, Тува, , 07:35 — REGNUM В Туве к расследованию уголовного дела, связанного с безвестным исчезновением 16-летнего школьника присоединились криминалисты из Главного управления Следственного комитета России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В сёлах Бай-Хаак, Дурген, Сосновка продолжаются подворовые обходы, а также осмотры хозяйственных сооружений и заброшенных домов. Кроме того, прочёсывается местность, прилегающая к населённым пунктам.

«В поисках задействованы местные жители, работники администрации, учреждений здравоохранения, образования, культуры, волонтеры ТГУ Союза спасателей, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС Республики Тыва. Всего по состоянию на 16 марта 2021 года в поисках задействовано 272 человек, 54 единицы техники», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток вышел из дома утром 13 марта в школу. С тех пор его никто не видел. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте происшествия продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения школьника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве возбудили уголовное дело из-за исчезновения подростка