Омск, , 07:31 — REGNUM В Омске 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, состоится праздничный концерт «Полуостров вдохновения». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

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Мероприятие пройдёт в областном центре культуры (ОЦК) «Сибиряк». Начало — в 15:00 по местному времени, вход свободный. В концерте примут участие творческие коллективы ОЦК, образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России. 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

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