Саппоро, Япония, , 07:59 — REGNUM В Японии окружной суд города Саппоро (префектура Хоккайдо) 17 марта вынес решение об антиконституционности действующего в стране запрета на однополые браки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Отказ предоставлять однополым парам законодательное право на брак превышает полномочия законодательной власти», — цитирует агентство фрагмент из судебного постановления.

Отмечается, что подобное решение в судебной практике Японии является первым.

Напомним, что в обществе Страны восходящего солнца уже несколько лет идёт дискуссия о правах ЛГБТ-сообщества. Местные власти ряда японских префектур и округов уже приняли решение одобрить однополые браки. Но в настоящее время такие решения имеют символический характер, поскольку на государственном уровне не подкреплены соответствующей законодательной базой.

Как сообщало ИА REGNUM, Элтон Джон раскритиковал Ватикан и папу Римского Франциска за отказ благословлять однополые браки.

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