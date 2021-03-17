Горно-Алтайск, , 07:25 — REGNUM В Горно-Алтайске в рамках празднования семилетия воссоединения Крыма с Россией проходит фестиваль «Крымская весна». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, мероприятия проводятся с 4 по 18 марта.

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В их число вошли творческие конкурсы, турнир по сборке спилс-карт, мастер-класс по актёрскому мастерству, а также флешмоб «Мой Крым». Все они направлены на то, чтобы жители смогли больше узнать об истории, культуре и традициях полуострова.

В частности, 18 марта в городе пройдут онлайн-концерт «Крым Россия Весна», турнир по сборке спилс-карт «Знаю Россию», концерт этнической группы «Новая Азия».