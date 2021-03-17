Пермь, , 07:20 — REGNUM Все технические работы на автодороге федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург планируют завершены до 20 октября 2022 года. Водители смогут добираться до Кунгура по отремонтированной трассе, сообщает пресс-центр Заксобрания Пермского края.

Тема реконструкции дороги обсуждалась на заседании комитета по развитию инфраструктуры. Стоимость строительства участка трассы Пермь — Екатеринбург в районе 47−58 км (граница со Свердловской областью) составляет более 3,6 млрд рублей.

Предполагается строительство четырехполосной дороги. На ней обустроят мост через реку Юмыш, развязку-путепровод на деревню Байболовка, а также два пешеходных перехода разного уровня.

Поднимался вопрос и о завершении ремонта на участке от Лобаново до Кояново, который является проблемным. Сроки окончания реконструкции неоднократно переносились из-за проходящего нефтепровода. В настоящее время нефтяники корректирует проектно-сметную документацию по переустройству нефтепровода. Планируется, что сроки по всем видам работ (от разработки проекта до ввода эксплуатацию) займут 2,5 года.