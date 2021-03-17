Улан-Удэ, , 07:18 — REGNUM В Бурятии и Забайкалье могут реализовать пилотный проект по газификации отдалённых регионов России на основе СПГ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства по итогам совещания премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Как отмечается, сжиженный природный газ наиболее удобен для транспортировки на большие расстояния. В связи с этим председатель правительства РФ предложил подумать над использованием его в качестве альтернативы трубопроводному.

Между тем, по словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, уровень газификации дальневосточных регионов ниже среднероссийских показателей в три раза. В числе причин этого названы большие расстояния и низкая плотность населения.

«Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это — вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке», — отметил Михаил Мишустин.

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