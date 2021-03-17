Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 219. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 662 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 746 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 653 больных. На амбулаторном лечении находится 580 человек, наблюдается 166 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 240 (+91) человек.

В реанимации остаются 73 пациента в тяжёлом состоянии (43 — старше 65 лет). В том числе 39 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (23 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,1% — из 918 перепрофилированных коек занято 653.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии практически ежесуточно продолжают регистрироваться летальные случаи среди пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё двое жителей Бурятии стали жертвами COVID-19