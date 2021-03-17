Хасанский район, Приморский край, , 07:38 — REGNUM Минувшие тёплые выходные дни спровоцировали лесные и травяные пожары — в Хасанском районе Приморья 16 марта рядом с посёлком Краскино тушили природный пожар площадью около 80 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Читайте также: Минприроды предупредило об увеличении уровня пожарной опасности в лесах

На тушении огня было задействовано 11 человек личного состава и две единицы техники. Пожар локализовали в 21:00 и полностью ликвидировали в 22:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень пожарной опасности в российских лесах повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам, заявил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.