Пекин, , 07:09 — REGNUM Спустя более чем десять лет после премьеры японский фильм «Ушедшие» 2008 года, получивший множество премий, включая «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке 2009 года, готовится к показу в кинотеатрах Китая в разрешении 4K, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

По информации Alibaba Pictures, компании, которая помогает в продвижении фильма, это ознаменует официальный театральный релиз фильма на материковой части Китая.

Сюжетная линия «Ушедших» вращается вокруг безработного виолончелиста, который устраивается на работу традиционным похоронным «художником», готовящим умерших к их окончательному «уходу».

Фильм может похвастаться рейтингом 8,9 из 10 баллов на обзорной платформе Douban. «Аватар» Джеймса Кэмерона, перевыпущенный в Китае 12 марта, по состоянию на 16 марта собрал в прокате более 160 млн юаней ($24,6 млн).

Благодаря перевыпуску в прокате фильм 2009 года обыграл супергеройский боевик «Мстители: Финал» и вернул себе место самого кассового фильма в мире.