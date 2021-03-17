Челябинск, , 07:04 — REGNUM Шесть пассажирских поездов выбились из расписания на несколько часов по причине схода вагонов в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд № 102 Пенза — Тюмень отстал от графика на 4 часа и 9 минут, а № 59 Новокузнецк — Кисловодск — на 4 часа 4 минуты. Поезд № 148 Астрахань — Нижневартовск опаздывал на 3 часа 28 минут, № 332 Уфа — Новый Уренгой на 6 часов 15 минут, № 123 Новосибирск — Белгород — на 2 часа 15 минут, а № 351 Приобье — Уфа пришёл в Уфу с опозданием на 6 часов 14 минут.

В ЮУЖД отмечают, что из-за аварии поезда следовали по изменённому маршруту, в обход. В случае задержки на более четырёх часов пассажирам выдавали питание и воду. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 16 марта. С рельсов сошли 17 вагонов с углём.

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