Барнаул, , 07:04 — REGNUM Предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина дифференцировать ставку по льготной ипотеке в зависимости от среднедушевого дохода по региону директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин считает очень своевременным. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Новость очень интересная, полезная, и могу сказать, что инициатива очень своевременна. Для экономики нашего региона это было бы очень полезно. Потому что ставка в Алтайском крае была бы ниже, и в наш регион люди смогли бы приезжать или как минимум не уезжать отсюда. Потому что в соседнем Новосибирске, например, ставка была бы выше, и тогда ипотека для людей была бы менее доступна. Таким образом, мы могли бы поднять экономику нашего региона. Поэтому — правильное решение, дай Бог, чтобы оно реализовалось».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным, если льготная ставка по ипотеке будет устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. По его мнению, это послужит дополнительным стимулом жить и работать на местах.

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