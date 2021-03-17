Краснокамск, Пермский край, , 07:03 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении жителя Краснокамска. Он признан виновным в крупной краже чугунных канализационных труб, сообщает краевая прокуратура.

В суде установлено, что в июне 2020 года мужчина обнаружил на улице чугунные канализационные трубы протяженностью 1,6 км, являющиеся участком внеплощадного напорного коллектора АО «КЭЛМИ». Пермяк решил похитить трубы с целью обогащения.

Дорогостоящее оборудование было вывезено, для чего нанимался экскаватор-погрузчик и два КАМАЗа, а также грузчики, которые не подозревали о преступном замысле заказчика.

Чугунные канализационные трубы злоумышленник сдал в пункт приема металла, за что получил денежные средства. Ущерб от кражи составил свыше 1,2 млн рублей.

Суд назначил пермяку наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сумма ущерба взыскана в полном объеме. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.