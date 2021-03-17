Томск, , 07:01 — REGNUM Судебное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна перенесли на 8 апреля. Как сообщили адвокаты градоначальника в Telegram-канале «Дело Кляйна», причина переноса — состояние здоровья мэра.

Напомним, процесс должен был начаться 17 марта. По информации защитников мэра, Кляйн не был доставлен в суд по состоянию здоровья:

«По документации, предоставленной суду в НИИ онкологии Томского НИМЦ, средние сроки выписки его из больницы после проведённой операции составят ещё около трёх недель».

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн (отстранён от этой должности в ноябре 2020 года на время расследования — прим. ИА REGNUM) подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В феврале 2021 года он перенёс операцию в томском НИИ онкологии.

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