Веллингтон, , 06:55 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Сообщается, что все инфицированные прибыли в страну из-за границы. Уточняется, что заболевшие прилетели в Новую Зеландию из Ирана, Сингапура и Соединенных Штатов. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в учреждении города Окленда. Случаев местного распространения инфекции не выявлялось.

Ведомство отмечает, что за прошедшую неделю в Новой Зеландии в среднем выявляли трех заболевших ежесуточно. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 2078 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.