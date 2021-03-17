Симферополь, , 06:51 — REGNUM Крым навсегда останется частью России, несмотря на попытки Запада во главе с США изменить статус полуострова. Об этом заявил российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 марта в эфире телеканале «Крым-24».

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По словам главы МИД, будущее Крыма и РФ связаны неразрывно.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что воссоединение полуострова с РФ происходило в полном соответствии с международным правом по результатам референдума. Кроме того, министр напомнил, что всенародное голосование среди крымчан проводили на фоне антиконституционного вооруженного переворота на Украине и угроз со стороны националистов и неонацистов, захвативших власть в Киеве.

Он добавил, Россия продолжит «вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой».

Как сообщило ИА REGNUM, 15 марта депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выразил мнение о том, что смена политических элит в странах Запада сделает возможным признание Крыма частью России.

16 марта руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер заявил, что референдум о возвращении Крыма в состав РФ в 2014 году был законным и аннексии полуострова не было.

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