Горно-Алтайск, , 06:49 — REGNUM В Республике Алтай зафиксировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В феврале 2020 года скончались 70-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Турочакского района 67 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Общее число летальных случаев за весь период пандемии в республике, таким образом, достигло 213. Из них 193 пациента скончались непосредственно от COVID-19, ещё 20 носителей коронавируса умерли по иным причинам.