Абакан, , 06:49 — REGNUM Ещё два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 17 марта в правительстве региона.

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Умерли две женщины в возрасте 68 лет. За весь период пандемии в республике скончались 485 пациентов с COVID-19, в том числе 355 человек в возрасте старше 65 лет (73,2% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в Хакасии выявлено 21 604 носителя коронавируса, выздоровели 20 830 человек.

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