Чита, , 06:42 — REGNUM В Забайкальском крае проходят мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает региональное министерство культуры, кульминацией празднования станет торжественный концерт, который пройдет 18 марта в 17:00 на площади Декабристов в Чите.

Крымская весна в Чите Пресс-служба правительства Забайкальского края

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Концерт с участием государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры», воспитанников творческих студий детского центра «Гуранёнок», ведущих творческих коллективов города и края соберет под своей эгидой забайкальцев, присоединившихся к ежегодному празднованию одной из важнейших государственных дат.

Во время проведения торжественного мероприятия на площади Декабристов будут работать игровые-развлекательные и спортивные площадки, будет действовать фотозона «Россия+Крым».

Зрителей также ожидают книжная выставка, мастер-класс по изготовлению праздничной символики, конкурсы и викторины, сборка-разборка оружия, площадка-пазл «Карта России».