Хабаровск, , 06:53 — REGNUM В Хабаровском крае на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах работают 12 сотрудников Керченского судостроительного завода — они одними из первых прибыли в регион после воссоединения Крыма с Россией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Край с Крымом связывают давние дружеские отношения — Комсомольск-на-Амуре является городом-побратимом с Евпаторией.

С 17 по 18 марта во дворце культуры Хабаровска состоится серия молодёжных интеллектуальных игр «Октагон» на тему: «Крым — Россия! Вместе навсегда!».

19 марта пройдёт телемост, где представители Ассамблеи народов Хабаровского края и Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» обсудят создание в рядах Ассамблеи крымского землячества.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия, посвящённые Дню Общекрымского референдума 2014 года и седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходят в Крыму.