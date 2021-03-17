Томск, , 06:36 — REGNUM В Томской области ко Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, пройдут культурно-просветительские и патриотические мероприятия и акции под общим названием «Крымская весна». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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В томских образовательных учреждениях пройдут тематические классные часы. Также запланированы игры, спортивные состязания, видеопутешествия по известным местам Крыма и Севастополя и так далее.

В томских библиотеках и учреждениях культуры состоятся выставки книг, фотографий и рисунков о Крыме, викторины, виртуальные туры и другие мероприятия.

18 марта волонтёры организуют в разных местах Томска квиз на знание истории Крыма, принять участие в котором смогут все желающие.

Также жителей региона приглашают присоединиться к флешмобу «Я в Крыму». Участники могут разместить в своих соцсетях посты с фотографиями и впечатлениями о пребывании в республике с хештегом #ЯвКрыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в РФ отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. За вхождение в РФ проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

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