Краснодар, 17 марта, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского» минздрава Краснодарского края подписало многомиллионный контракт на поставку медицинских изделий, большинство из которых иностранного производства. Закупить продукцию на сумму более 92 млн рублей планируется у индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Контракт на поставку медицинской продукции был заключен 16 марта 2021 года и истечёт 31 декабря. Его цена составляет 92 082 903,65 рубля. Оплачивать поставленную продукцию будут бюджетными и внебюджетными средствами (ОМС).

В этот раз предприниматель стал единственным участником тендера. По условиям контракта, он должен поставить 57 наименований медпродукции, в том числе более 11 тыс. кислородных масок в разных вариантах исполнения, но все производства китайской компании «Нинбо Шенгиуруи Медикал Эпплаенсис Ко., Лтд.». Также планируется приобрести продукцию Великобритании, США, Мексики, Ирландии, Чехии, Сингапура, Тайваня, Новой Зеландии, Польши, Норвегии, Германии и других стран.