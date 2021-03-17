Токио, , 08:22 — REGNUM В Токио отменили запланированную на 17 марта встречу министров обороны Японии и Украины, после того как у одного из членов украинской делегации по прибытии в токийский аэропорт тест на COVID-19 оказался положительным. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства Японии.

Начавшийся с отмены главной встречи визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Токио является первым посещением Японии главой украинского оборонного ведомства.

Анонсировавший накануне встречу глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси заявил, что географическая удалённость не мешают Японии и Украине разделять общие ценности, «такие, как свобода, демократия и главенство закона».

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Украины Андрей Таран 17 марта посетит Японию, где встретится с министром обороны Нобуо Киси.

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