Путин оценил ситуацию с задержкой зарплат в России
В России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, удалось не допустить критической ситуации с задержкой выплаты заработных плат. Об этом сегодня, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ заявил президент России Владимир Путин.
282 тысячи нарушений законов было выявлено в области охраны окружающей среды.
На бизнес в 2020 году оказывали давление порядка 40 000 должностных лиц.
В России существует ещё около 3000 долгостроев, Краснов поручил следить за соблюдением законности.
В 2020 году выявлено 344 тысячи случаев нарушений в сфере ЖКХ.
Картельные сговоры при выполнении национальных проектов выявлены на сумму более 7 млрд рублей.
Продолжайте мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости — Игорь Краснов.
Что мешает региональным чиновникам помогать детям — сиротам не под нажимом прокуроров, а по закону — Игорь Краснов.
Поручаю продолжить проверки по невыплате алиментов — Игорь Краснов.
Удалось добиться восстановления прав 100 000 несовершеннолетних.
При принятии поправок Конституции РФ заблокировано 74 интернет-ресурса с ложной информацией.
Прокуроры много помогали ветеранам Великой Отечественной войны. Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилось втрое.
Понуждения сотрудников брать отпуск за свой счёт выявили прокуроры во время пандемии и карантинных мероприятий.
69 руководителей организаций в ряде регионов России дисквалифицированы за систематическую задержку заработной платы.
Прокуроры признали, что было выявлено многочисленное число нарушений в выплатах медикам, работающим с COVID-19.
Говорит Игорь Краснов — генеральный прокурор РФ: в 2020 году пресечено 4 000 000 нарушений.
Сотрудников прокуратуры Путин благодарил за принципиальность и ответственность.
Нужно чтобы люди чувствовали свою связь с системой прокуратуры — Путин.
Нужно выявлять несоответствие расходов доходам муниципальных и государственных служащих — Путин.
Ваша прямая обязанность — обеспечить законность при проведении выборов — Путин.
Общество ждёт от вас большей активности и в противодействии экстремизму — Путин.
В том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей — Путин.
Важное направление вашей работы — поддержание государственного обвинения — Путин.
Прошу реагировать на все факты ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно предпринимателей — Путин.
Сохранение экосистем и биоресурсов Путин тоже считает очень важным.
Чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики не смогли найти лазейки в законодательстве — Путин.
Прокуроры должны делать всё необходимое для снижения криминальной угрозы и повышения раскрываемости преступлений — Путин.
Рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров — Путин.
Путин призвал обратить внимание на долгострои и другие проблемные объекты в регионах.
В области жилищно-коммунального хозяйства Путин рекомендовал обратить внимание на необоснованный рост тарифов.
Путин порекомендовал тщательно следить за тем, оказывается ли в должном объеме медицинская помощь гражданам и медицинским работникам.
Особое внимание важно уделить такой сфере, как здравоохранение — Путин.
Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия — Путин.
Нужно совершенствовать систему безопасности в образовательных учреждениях — Путин.
Среди безусловных приоритетов — охрана прав несовершеннолетних — Путин.
Путин напомнил, что в 2020 году в образовательных учреждениях были большие проблемы и трагедии.
На особом контроле должны оставаться проблемы многодетных семей и сирот — Путин.
Чтобы люди с ограниченными возможностями без проволочек получили то, что им положено по закону — Путин.
Путин попросил и впредь держать под контролем вопрос защиты наиболее уязвимых граждан.
22 миллиарда рублей долгов по заработной плате удалось вернуть в 2020 году — Путин.
Путин начал заседание.
За прошедший год прокурорам удалось сохранить ряд определяющих показателей — Путин.