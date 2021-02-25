17 Марта
 
15:01

Путин оценил ситуацию с задержкой зарплат в России

В России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, удалось не допустить критической ситуации с задержкой выплаты заработных плат. Об этом сегодня, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ заявил президент России Владимир Путин.

14:57

282 тысячи нарушений законов было выявлено в области охраны окружающей среды.

14:55

На бизнес в 2020 году оказывали давление порядка 40 000 должностных лиц.

14:54

В России существует ещё около 3000 долгостроев, Краснов поручил следить за соблюдением законности.

14:53

В 2020 году выявлено 344 тысячи случаев нарушений в сфере ЖКХ.

14:52

Картельные сговоры при выполнении национальных проектов выявлены на сумму более 7 млрд рублей.

14:51

Продолжайте мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости — Игорь Краснов.

14:50

Что мешает региональным чиновникам помогать детям — сиротам не под нажимом прокуроров, а по закону — Игорь Краснов.

14:49

Поручаю продолжить проверки по невыплате алиментов — Игорь Краснов.

14:48

Удалось добиться восстановления прав 100 000 несовершеннолетних.

14:47

При принятии поправок Конституции РФ заблокировано 74 интернет-ресурса с ложной информацией.

14:46

Прокуроры много помогали ветеранам Великой Отечественной войны. Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилось втрое.

14:45

Понуждения сотрудников брать отпуск за свой счёт выявили прокуроры во время пандемии и карантинных мероприятий.

14:44

69 руководителей организаций в ряде регионов России дисквалифицированы за систематическую задержку заработной платы.

14:43

Прокуроры признали, что было выявлено многочисленное число нарушений в выплатах медикам, работающим с COVID-19.

14:42

Говорит Игорь Краснов — генеральный прокурор РФ: в 2020 году пресечено 4 000 000 нарушений.

14:41

Сотрудников прокуратуры Путин благодарил за принципиальность и ответственность.

14:41

Нужно чтобы люди чувствовали свою связь с системой прокуратуры — Путин.

14:40

Нужно выявлять несоответствие расходов доходам муниципальных и государственных служащих — Путин.

14:39

Ваша прямая обязанность — обеспечить законность при проведении выборов — Путин.

14:39

Общество ждёт от вас большей активности и в противодействии экстремизму — Путин.

14:38

В том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей — Путин.

14:38

Важное направление вашей работы — поддержание государственного обвинения — Путин.

14:38

Прошу реагировать на все факты ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно предпринимателей — Путин.

14:37

Сохранение экосистем и биоресурсов Путин тоже считает очень важным.

14:37

Чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики не смогли найти лазейки в законодательстве — Путин.

14:37

Прокуроры должны делать всё необходимое для снижения криминальной угрозы и повышения раскрываемости преступлений — Путин.

14:36

Рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров — Путин.

14:36

Путин призвал обратить внимание на долгострои и другие проблемные объекты в регионах.

14:35

В области жилищно-коммунального хозяйства Путин рекомендовал обратить внимание на необоснованный рост тарифов.

14:35

Путин порекомендовал тщательно следить за тем, оказывается ли в должном объеме медицинская помощь гражданам и медицинским работникам.

14:34

Особое внимание важно уделить такой сфере, как здравоохранение — Путин.

14:34

Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия — Путин.

14:33

Нужно совершенствовать систему безопасности в образовательных учреждениях — Путин.

14:33

Среди безусловных приоритетов — охрана прав несовершеннолетних — Путин.

14:33

Путин напомнил, что в 2020 году в образовательных учреждениях были большие проблемы и трагедии.

14:32

На особом контроле должны оставаться проблемы многодетных семей и сирот — Путин.

14:32

Чтобы люди с ограниченными возможностями без проволочек получили то, что им положено по закону — Путин.

14:31

Путин попросил и впредь держать под контролем вопрос защиты наиболее уязвимых граждан.

14:31

22 миллиарда рублей долгов по заработной плате удалось вернуть в 2020 году — Путин.

14:30

Путин начал заседание.

14:30

За прошедший год прокурорам удалось сохранить ряд определяющих показателей — Путин.