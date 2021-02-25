Сегодня, 17 марта, президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

Будут подводить итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и определять задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с заседания.

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