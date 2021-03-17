Манила, , 06:26 — REGNUM Власти Филиппин намерены временно закрыть въезд в страну для иностранцев и ряда категорий граждан из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба филиппинского штаба по борьбе с COVID-19.

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В ведомстве заявили, что въезд на Филиппины будет закрыт для граждан, выезжавших за границу не по работе, а также для иностранцев в период с 20 марта по 19 апреля. Запрет не затрагивает официальных лиц иностранных государств, дипломатов и филиппинских работников, возвращающихся на родину. При этом профильные ведомства будут пропускать через границу не более 1500 человек ежедневно.

По последним данным, на Филиппинах с начала пандемии выявили 631 320 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 12 848 человек.