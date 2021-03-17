Атланта, США, , 06:22 — REGNUM Полицейские американского штата Джорджия задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне округа Чероки, сообщает пресс-служба местной полиции.

«Подозреваемый в стрельбе находится под стражей», — говорится в сообщении.

В то же время телеканал Fox5 передает, что подозреваемым в нападении оказался 21-летний житель города Вудсток Роберт Аарон Лонг. Пока полицейские затрудняются ответить, был ли Лонг причастен к двум другим нападениям в городе Атланта.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате трех нападений на спа-салоны в американском штате Джорджия погибли восемь человек, еще один получил ранения. Пока не известно, связаны ли между собой инциденты.

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