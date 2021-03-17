Москва, , 06:11 — REGNUM Риск повторения топливного кризиса весны 2018 года, начавшегося из-за роста розничных цен на бензин и дизтопливо, вновь может возникнуть в России. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты РФ за 2020 год.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — сказано в документе.

В отчете отмечается, что события двухлетней давности заставили власти предпринять экстренные меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Одну из важнейших ролей, по мнению аудиторов, тогда сыграл разработанный правительством России демпферный механизм.

Этот инструмент позволил слабить негативное влияние скачков мировых цен на нефть на стоимость топлива в стране.

Как сообщило ИА REGNUM, 15 марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что с 1 мая в России изменится механизм формирования цен на бензин и дизельное топливо.

16 марта Министерство энергетики РФ сообщило, что производители товарного бензина в России к середине марта 2021 года создали запасы топлива в объеме 1,55 млн тонн, что составляет 97 процентов от плана, разработанного на основании поручения правительства страны.

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