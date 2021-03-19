Ровно 7 лет назад произошло одно из важных и исторических событий для России — проведение референдума о статусе Крыма. На основании его результатов и принятой 11 марта Декларации о независимости полуостров Крым провозглашен независимой Республикой, подписан договор о вхождении в состав РФ. Мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходят по всей стране. 18 марта президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провёл совещание по социально-экономическому развитию Крыма. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию об этом событии. Читайте также: Стала известна дата видеомоста Путина с жителями Крыма

Иван Шилов ИА REGNUM Крым и Кремль

06:12 17.03.2021 Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 16 марта в своём выступлении на телеканале «Крым 24», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией (празднуется 18 марта). Читайте также: Лавров: Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией

06:13 17.03.2021 Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «фейковом референдуме в Крыму» обращено к нему самому, написал 15 марта председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter. «Фейковым был не референдум в Крыму 2014 году — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое», — объяснил сенатор. Читайте также: Пушков раскритиковал реплики Зеленского о референдуме в Крыму

06:14 17.03.2021 Вопрос Крыма обсудили украинский и словенский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Анже Логар 16 марта в Киеве, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины. Украинский министр на совместной пресс-конференции говорил о семи годах «аннексии Крыма» и о «систематических нарушениях прав человека» в Крыму. Кулеба заявил, что с 2014 года на Украине не было принято ни одного документа, который комплексно содержал бы все шаги и подходы Киева, необходимые для «деоккупации Крыма». Читайте также: Кто о чём. Глава МИД Украины обсудил вопрос Крыма с коллегой из Словении

06:15 17.03.2021 Как же всё-таки мало наш информационный официоз и политический истеблишмент уважают читающую публику и самих себя, насколько они зависимы от мнений, звучащих на Западе! Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявляет, что вопрос Крыма будет снят, «как только в западных странах сменится политическая элита», и эти слова ставятся в первые ряды новостей, их начинают активно обсуждать. Но что тут обсуждать? Разве что согласиться с тем, что политические элиты в западных странах в ближайшее время не сменятся, а значит, если уповать на это, рассчитывать на признание законности волеизъявления крымчан и соответствующего отклика на него России не приходится. Читайте также: «Вопрос Крыма» и смена элит — на Западе и в самой России

06:16 17.03.2021 Мероприятия, посвящённые Дню Общекрымского референдума 2014 года и седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходят в Республике Крым 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с почетными гостями возложили цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен». Также состоялось возложение цветов к памятнику «Вежливым людям». Читайте также: В Крыму возложили цветы к памятнику Народного ополчения

06:17 17.03.2021 Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении крымских политиков, переехавших после 2014 года на Украину и призывающих сегодня к действиям против полуострова и его жителей. «Мы будем инициировать вместе с главой республики (Сергеем Аксёнвоым), чтобы были возбуждены дела против крымских отщепенцев, которые, не стесняясь, вещают на всю страну (Украину) с экранов телевизоров, какие нужно сделать гадости для крымчан», — цитирует его Интерфакс. Читайте также: В Крыму предложили возбудить уголовные дела против украинских политиков

06:18 17.03.2021 Референдум о самоопределении Крыма в 2014 году был законен с точки зрения международного права. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — сказал Песков. Он напомнил, что проведение референдумов на Украине разрешается даже без согласия центральных властей. Песков отметил, что, в отличие от России, на Украине «другая конституция, с другими положениями», а у самого Крыма имелся чётко прописанный особый статус: «Если вы изучите [законодательство Украины того периода], вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами». Читайте также: Песков напомнил о легитимности референдума в Крыму по законам Украины

06:36 17.03.2021 В Томской области ко Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, пройдут культурно-просветительские, патриотические мероприятия и акции под общим названием «Крымская весна». Читайте подробнее: Томичи встречают «Крымскую весну»

06:42 17.03.2021 В Забайкальском крае проходят мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает региональное министерство культуры, кульминацией празднования станет торжественный концерт, который пройдет 18 марта в 17:00 на площади Декабристов в Чите. Концерт с участием государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры», воспитанников творческих студий детского центра «Гуранёнок», ведущих творческих коллективов города и края соберет под своей эгидой забайкальцев, присоединившихся к ежегодному празднованию одной из важнейших государственных дат. Подробности в материале: В Забайкалье празднуют «Крымскую весну»

06:51 17.03.2021 Крым навсегда останется частью России, несмотря на попытки Запада во главе с США изменить статус полуострова. Об этом заявил российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 марта в эфире телеканале «Крым-24». Подробности в материале: Лавров оценил попытки Запада повлиять на Россию из-за Крыма

06:53 17.03.2021 В Хабаровском крае, на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах, работают 12 сотрудников Керченского судостроительного завода — они одними из первых прибыли в регион после воссоединения Крыма с Россией. Подробности в материале: В Хабаровском крае создадут крымское землячество

06:54 17.03.2021 Крым [Марина Каширская © ИА REGNUM].

07:25 17.03.2021 В Горно-Алтайске в рамках празднования семилетия воссоединения Крыма с Россией проходит фестиваль «Крымская весна». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, мероприятия проводятся с 4 по 18 марта. Подробности в материале: В столице Горного Алтая проходит фестиваль «Крымская весна»

07:31 17.03.2021 В Омске 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией состоится праздничный концерт «Полуостров вдохновения». Об этом: В Омске День воссоединения Крыма с Россией отметят праздничным концертом

07:33 17.03.2021 Крым [Иван Шилов © ИА REGNUM].

09:22 17.03.2021 Традиционный концерт-митинг «Севастополь. Россия. Крым» состоится 18 марта на площади Нахимова в Севастополе — в городе-герое отпразднуют седьмую годовщину возвращения в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Об этом: В Севастополе седьмую годовщину воссоединения с Россией отметят концертом

09:23 17.03.2021 Проведение более 140 мероприятий запланировано на 15−21 марта в Севастополе к семилетней годовщине воссоединения с Россией, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства города-героя. Подробнее: В Севастополе к годовщине воссоединения с Россией проведут 140 мероприятий

09:23 17.03.2021 Израильская ассоциация актёров обратилась в СБУ с просьбой наказать российских артистов за гастроли в Крыму. Читайте также: На Украине заподозрили 59 артистов из РФ в «незаконном» посещении Крыма

09:25 17.03.2021 Проведение массовых мероприятий, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения с Россией, разрешено в Республике Крым. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал 15 марта глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом: В Крыму разрешили массовые мероприятия к годовщине Русской весны

09:32 17.03.2021 Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо пустых обещаний о возвращении Крыма необходимо ответить жителям региона на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Читайте также: В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса

09:36 17.03.2021 В Приморье в честь памятной даты воссоединения Крыма с Россией 18 марта пройдут различные культурные и образовательные мероприятия. Подробности в материале: В Приморье крымчан поддержат акциями, выставками и концертами

10:14 17.03.2021 В Горно-Алтайске проходит фестиваль «Крымская весна». gornoaltaysk.ru.

10:21 17.03.2021 Жители Крыма на референдуме сделали единственно правильный выбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Читайте также: Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало ключевым событием

10:31 17.03.2021 Закладной камень на месте будущего памятника добровольцам, погибшим за Русский мир, установили в парке Победы в Севастополе 16 марта, в седьмую годовщину Общекрымского референдума о воссоединении с Россией. Читайте также: В Севастополе установят памятник погибшим за Русский мир

11:23 17.03.2021 Фото пресс-службы главы Республики Крым

11:42 17.03.2021 Акция, посвященная воссоединению Республики Крым и Севастополя с Россией, пройдет в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что 18 марта в регионе пройдет акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию седьмой годовщины вхождения Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Подробности в материале: В Самарской области пройдет посвященная воссоединению Крыма с Россией акция

12:05 17.03.2021 События, произошедшие 30 и 7 лет назад, позволяют сделать ряд выводов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Один из которых — политическая система эффективна, если она опирается на сильное гражданское общество, строится на основе конкуренции политических сил, а элита ориентирована на национальные интересы», — отметил Володин в ТГ-канале.

12:49 17.03.2021 Крымская весна. rk.gov.ru.

13:00 17.03.2021 Молодежь Барнаула присоединится к фестивалю «Крымская Весна». Так, 18 марта с 15 часов на площади Советов волонтеры Победы будут раздавать прохожим ленты триколор и листовки с информацией о присоединении Крыма к России. Вечером четверга в 18 часов будет организована видеоконференция между депутатами молодежных парламентов города Барнаула и Республики Крым. 20 марта, в рамках фестиваля «Крымская весна» во Дворце культуры города Барнаула (ул.А.Петрова, 146а) состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН. В ней примут участие шесть команд, начало в 18 часов.

13:04 17.03.2021 Барнаул. В рамках всероссийского фестиваля «Крымская весна» в парке «Юбилейный» 20 марта состоятся соревнования по лыжному спорту и спортивному ориентированию, посвященные годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В соревнованиях примут участие более 600 человек. Это молодые люди в возрасте от 16 лет, обучающиеся в спортивных школах №6 и 9, в Алтайском училище олимпийского резерва, Алтайском транспортном техникуме, Алтайской академии гостеприимства, Алтайском промышленно-экономическом колледже, в Барнаульском государственном педагогическом колледже. В этот же день в 9 часов в спортивном зале спортшколы №2 (ул. Аванесова, 132) состоится традиционный турнир по волейболу «Весенний кубок» среди девушек до 17 лет. В 10 часов в спортивном зале Алтайского училища олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) состоится региональный турнир по дзюдо среди юношей памяти В. А. Новикова. Оба турнира посвятят воссоединению Крыма с Россией.

13:43 17.03.2021 Выступление Сергея Аксёнова на торжественном собрании, посвященном 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией glava.rk.gov.

14:02 17.03.2021 Железнодорожные круизы планируется запустить в Крым в 2021 году — власти.

14:53 17.03.2021 Праздничные физкультурно-массовые мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут во всех районах Уфы. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что в городе пройдут забеги и концерты. Читайте также: В Уфе отметят седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

16:47 17.03.2021 В Санкт-Петербурге 18 марта в полдень на Соборной площади Петропавловской крепости состоится открытие выставки «Крым — Россия. Прошлое и настоящее». Размещенная на уличных стендах экспозиция расскажет об истории Крыма — с момента вхождения полуострова в состав Российской империи в 1783 году до его возвращения в состав Российской Федерации в 2014 году. В основу выставки легли материалы из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга — литографии, открытки, фотографии.

17:00 17.03.2021 Мир начал своё великое разделение, и началось это с Крыма. Прежним этот мир уже никогда не будет. Как не будем прежними и мы — те, кто прошёл через это и помнит, как страна салютовала вернувшемуся Крыму со слезами на глазах. 18 марта — это наш второй День Победы. Читайте также: Возвращение Крыма в Россию изменило ход мировой истории

17:14 17.03.2021 Временные ограничения на движение автотранспорта будут действовать в Севастополе 18 марта в связи с праздничными мероприятиями в честь седьмой годовщины воссоединения с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Подробности в материале: В Севастополе из-за праздничных мероприятий ограничат движение транспорта

18:29 17.03.2021 На церемонии установки в парке Победы закладного камня в честь севастопольских добровольцев, погибших за Русский мир. Фото: sev.gov.ru

19:08 17.03.2021 В Санкт-Петербургском Доме национальностей 18 марта состоится праздничное мероприятие, посвященное годовщине референдума 2014 года и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Гостями праздника под названием «Мы вернулись, Россия, в свой отеческий дом» станут непосредственные участники событий в Крыму, деятели культуры, бизнесмены, представители общественных организаций Санкт-Петербурга и Крыма. В Концертном зале Дома национальностей пройдет праздничная программа, в которой примут участие артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга.

20:24 17.03.2021 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался по поводу оскорбительных заявлений президента США Джо Байдена в отношении России и ее президента Владимира Путина. Аксёнов считает, что не следует обращать особого внимания на высказывания «старого маразматика». «Байден и члены его семьи — обыкновенные финансовые мошенники, что доказало расследование по Украине. Что касается претензий на Крым, то здесь можно сказать одно: дырку от бублика они получат, а не Крым», — заявил глава российского региона. Оскорбления Байдена в адрес России и президента Путина глава Крыма назвал свинством, вызывающим возмущение.

20:24 17.03.2021 Выступление Сергея Аксёнова на торжественном собрании, посвященном 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией glava.rk.gov

22:37 17.03.2021 К заявлению, сделанному украинским послом в Германии Андреем Мельником о том, что Берлин якобы должен помочь Киеву «вернуть Крым», нужно отнестись серьёзно, сообщил 17 марта постпред России при ООН Василий Небензя. Читайте также: Небензя посоветовал Берлину разобраться с демаршем посла Украины о Крыме

22:38 17.03.2021 В Подземном музее московского парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История». Выставочный проект «Крым. История» рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. В нём представлены уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жители Крыма. Читайте также: В Зарядье открылась выставка «Крым. История»

03:05 18.03.2021 В Еврейской АО в рамках фестиваля «Крымская весна» проходят выставки, творческие мастерские, интеллектуальные и спортивные состязания. В школах проводят тематические классные часы, уроки истории и викторины. Читайте также: Воссоединение Крыма с Россией отметили в Еврейской АО

03:09 18.03.2021 Магадан присоединился к всероссийским мероприятиям, посвященным седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией — праздник «Крымская весна» пройдёт 18 марта. Об этом: Магадан отмечает «Крымскую весну»

03:25 18.03.2021 В Магаданской области с 16 по 21 марта отмечается годовщина воссоединения крыма с Россией — проходят концерты, познавательные уроки, викторины, выставки. Подробности в материале: На Колыме запустили фоточеллендж «Крым в моём сердце»

07:46 18.03.2021 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на церемонии установки в парке Победы закладного камня в честь севастопольских добровольцев, погибших за Русский мир. sev.gov.ru

09:43 18.03.2021 Вот, к примеру, мы отметим годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Без преувеличения, священный день. И сейчас, когда идут празднования годовщины, понавесив на себя орденов, красуются многочисленные герои. Только где они были тогда? И где были ещё раньше — в 90-х, когда за русский Крым умирали и страдали совсем другие? Те, кого сейчас не вспоминают. А ведь именно лимоновцы в 1999 году запаялись внутри башни Матросского клуба и разбрасывали оттуда листовки «Севастополь — русский город!». Сделали они это тогда, когда в самом городе-герое стали забывать о России. Забывать не как о мечте, а как о чём-то деятельном, совсем рядом присутствующем. Лимоновцы напомнили, что Россия, она рядом — и навсегда. Платон Беседин. Лимонов на расстоянии

10:16 18.03.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей республики с Днем воссоединения Крыма с Россией. «Крымская весна» объединила всех нас, открыла новые возможности для развития нашей страны», — цитирует Володина сайт Госдумы. Он пожелал жителям Крыма счастья, успехов и благополучия.

10:30 18.03.2021 Спустя семь лет после возвращения домой Крым и Севастополь завершили свою интеграцию в экономику страны, в том числе благодаря развитию своего огромного туристического потенциала, отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. «Впереди — решение самой главной, на мой взгляд, проблемы двух регионов — проблемы пресной воды. На очереди — завершение строительства нескольких водозаборов. Многое еще предстоит сделать, но Крым уже засиял по-новому», — отметил парламентарий.

10:54 18.03.2021 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила крымчан с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. «Семь лет назад было трудно, но, объединившись, мы смогли отстоять своё право на мир, родной язык, культуру и защитить наши ценности, которыми мы дорожим», — отметила парламентарий.

11:38 18.03.2021 Государственная награда, вручённая на торжественном собрании, посвященном 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией glava.rk.gov

11:45 18.03.2021 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. «За эти годы в республике сделано немало, но предстоит сделать еще больше… Уверен, Крым может и должен стать одним из ключевых элементов национальной системы ковид-реабилитации и профилактики», — заявил Миронов. По его мнению, развитию этой и других отраслей экономики Крыма могло бы помочь создание в республике зоны свободной торговли.

11:51 18.03.2021 Небывалый подъём национального самосознания и патриотизма, который семь лет назад вызвала Крымская весна, начинает угасать. Об этом сегодня, 18 марта, на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав РФ, заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Запад пытается «опошлить высокий порыв Крымской весны» — Минобороны РФ

11:51 18.03.2021 Пензенская картинная галерея в день воссоединения России и Крыма открыла серию онлайн-выставок «Образы Крыма». Экспозиция познакомит зрителей с работами из фондов музея, а также с работами отечественных художников, в творчестве которых тема Крыма занимает центральное место. Кроме этого, 18 марта открыли выставку живописи в Губернаторском доме. Здесь представлена экспозиция «Очарованные Крымом», в которую вошли 59 пейзажей, написанных с натуры. Читайте также: В Пензе в честь воссоединия Крыма с Россией окрыли ряд выставок

12:33 18.03.2021 В Ростовской области в рамках трёхдневных торжеств по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией мероприятия состоятся как в дистанционном режиме, так и в очном формате. В частности, Ростовская область принимает участие во всероссийской акции «Мы вернулись домой», в рамках которой артисты музыкального театра исполнили «Севастопольский вальс». Читайте подробнее: В Ростовской области споют «Севастопольский вальс»

13:05 18.03.2021 Видеохостинг YouTube ограничил на неделю возможность публикаций на канале «Вести Крым» с возможностью полной блокировки. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». «Причиной назвали публикацию двухлетней давности. Она вышла 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения», — говорится в сообщении телеканала. Читайте подробнее: YouTube заблокировал возможность публикаций канала «Вести Крым»

13:20 18.03.2021 В Казани с 18 по 20 марта пройдут мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Фестиваль «Крымская весна» включает в себя викторины, праздничные концерты, литературный марафон и другие мероприятия. Подробности в материале: В Казани проходит фестиваль «Крымская весна»

13:44 18.03.2021 В Тамбовской области в честь празднования Крымской весны запустили воздушный шар. Читайте подробнее: Крымскую весну на Тамбовщине отметили запуском воздушного шара

13:45 18.03.2021 Запуск воздушного шара в Тамбове. Фото: tambov.gov.ru

13:50 18.03.2021 Заявление президента США Дональда Байдена о российском лидере Владимире Путине является вызовом не только России, но и всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Читайте также: Неверов: заявление Байдена о Путине является вызовом всему миру

13:51 18.03.2021 Регулярные встречи президента России с жителями Крыма становятся хорошей традицией. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Подробности в материале: Путин заявил о необходимости «прямого контакта» с крымчанами

13:58 18.03.2021 В период, когда Крым входил в состав Украины, большинство проблем полуострова практически никак не решалось. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Читайте также: «Находились в загоне» — Путин оценил положение Крыма в составе Украины

14:01 18.03.2021 По итогам общения президента РФ с представителями общественности Крыма будет проведено специальное совещание. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Об этом: Путин анонсировал спецсовещание правительства по Крыму

14:02 18.03.2021 В Саратове 18 и 19 марта проходят мероприятия, посвященные присоединению Крыма с Россией. Городские учреждения культуры подготовили более 25 тематических программ. Так, в клубах и библиотеках организованы выставки детского рисунка «Наш Крым. Наша Россия», «Уголок России — отчий дом», «Крымские пейзажи», фотовыставки, посвященные Крыму и Сквастополю, онлайн-презентация «Крым — частица России: хроника событий». В городском центре имени П. А. Столыпина состоится тематический киносеанс с показом фильма «Крымский мост». В музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского откроется выставка «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», повествующая о событиях Крымской войны и мультимедийная лекция «Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого». Об этом: В Саратове в честь воссоединения Крыма пройдут десятки мероприятий

14:11 18.03.2021 Крым имеет для России особое сакральное значение. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Подробности в материале: Путин оценил роль Крыма в формировании русской нации

14:19 18.03.2021 Президент России Владимир Путин заслушает 18 марта доклады о строительстве водозаборов в Крыму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин 18 марта заслушает доклады о строительстве водозаборов в Крыму

14:19 18.03.2021 В Крыму и Севастополе остаётся множество нерешённых проблем по части здравоохранения, но в то же время за последние годы произошли серьёзные и важных изменения в положительную сторону. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Читайте подробнее: Путин рассказал об успехах здравоохранения Крыма в составе России

14:25 18.03.2021 Инфраструктура в Крыму находилась в плачевном состоянии на момент воссоединения полуострова с Россией. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Читайте подробнее: Путин рассказал о состоянии крымских санаториев до воссоединения с Россией

14:32 18.03.2021 Воссоедините Крыма с Россией осудили министры иностранных дел США, Германии, Франции, Канады, Японии, Италии, Великобритании, а также Верховный представитель ЕС по иностранных делам. Соответствующее заявление опубликовано 18 марта на сайте британского правительства. Читайте подробнее: Глав МИД G7 осудили воссоединение Крыма с Россией

14:35 18.03.2021 К годовщине возвращения Крыма в состав России Брянская областная филармония подготовила праздничный концерт. В учреждениях культуры региона открыты тематические выставки и виртуальные экскурсии по достопримечательностям полуострова. В Брянском техникуме питания и торговли провели мастер-класс по крымской кухне.

14:37 18.03.2021 Крымские татары получили немало преимуществ после того, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя. Подробности в материале: Путин перечислил изменения в жизни крымских татар в составе России

14:41 18.03.2021 Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья президенту США Джо Байдену, который ранее выступил с критическими высказываниями в адрес российского лидера. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. «Мы действительно лично знакомы с ним. Что бы я ему ответил? Я бы ему сказал: «Будьте здоровы!». Я желаю ему здоровья. Говорю это без шуток», — сказал Путин. Об этом: Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на оскорбление

14:47 18.03.2021 О тесных связях между Крымом и Брянской областью 18 марта напомнил на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что первое сотрудничество регионов приходится на XVIII век, и их связывают давние военные, торговые и культурные отношения. Читайте также: Брянский губернатор рассказал о связи региона с Крымом

14:55 18.03.2021 В честь Дня воссоединения Крыма с Россией губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил жителям региона об открытии прямых рейсов на полуостров. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram. «Ко дню воссоединения с Крымом. Запускаем с апреля по октябрь из аэропорта Кургана субсидируемые рейсы со сниженной стоимостью авиабилета в Симферополь и в Сочи», — написал Вадим Шумков. Читайте подробнее: Глава Зауралья объявил об открытии прямых рейсов в Крым из Кургана

15:10 18.03.2021 Памятник 'Вежливым людям' в Симферополе. Источник: glava.rk.gov.ru

15:40 18.03.2021 Формирование элиты в США связано с геноцидом индейских племен. Об этом заявил президент России Владимир Путин 18 марта на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Об этом: Путин: афроамериканцы до сих пор сталкиваются с истреблением

15:50 18.03.2021 В Тюменской области в честь воссоединения Крыма с Россией с 18 по 21 марта пройдут десятки мероприятий. Это и фестивали, и дегустации крымских продуктов, и ярмарки крымских товаропроизводителей, и открытые уроки, а также всевозможные флэшмобы и челленджи, сообщают в областном департаменте культуры. Делегация Черноморского района Крыма в Тюмени примет участие в семинаре организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов: драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров». Подробности в материале: В Тюмени обсудят отдых в Крыму и отведают крымские продукты

16:02 18.03.2021 В Крыму будет реализован план по обеспечению водоснабжения до 2024 года ускоренными темпами. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. Читайте также: Путин прокомментировал доступность пресной воды на Крымском полуострове

16:05 18.03.2021 Среди мероприятий по улучшению водоснабжения полуострова Крым заложена возможность строительство опреснительных станций. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом: Хуснуллин рассказал, когда в Крыму перейдут к опреснению воды

16:07 18.03.2021 Жители Крыма будут в полной мере обеспечены водой. Об этом 18 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в материале: Киев не сможет помешать обеспечить Крым водой — МИД РФ

16:12 18.03.2021 Перед Россией стоит амбициозная задача быстро наращивания объёма частных инвестиций на Крымском полуострове. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. Подробности в материале: Путин назвал цель по частным инвестициям для Крыма

16:13 18.03.2021 В Крыму и Севастополе ликвидирован острый дефицит воды, сообщил 18 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе телемоста. По его словам, планы по улучшению водоснабжения на полуострове предполагают двукратное повышение объёмов воды. Однако уже сейчас острый дефицит воды на полуострове ликвидирован. Подробности в материале: Хуснуллин заявил о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

16:21 18.03.2021 Водоснабжение Крыма может быть налажено при помощи запасов пресной воды, которые находятся под Азовским морем. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста. «Там огромные запасы, мы уверены. Ключевой вопрос — на какой удалённости от берега они находятся и на какой глубине», — сказал он. Подробности в материале: Запасы пресной воды под Азовским морем оценят к июлю

16:22 18.03.2021 К 2025 году Крым должен начать принимать около 10 млн туристов в год. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. Подробности в материале: Путин назвал целевой показатель по туризму для Крыма

16:26 18.03.2021 На полуострове Крым могут запустить электропоезд между Симферополем и Севастополем. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста. «Мы ставим задачу сделать полноценную электричку между Симферополем и Севастополем», — сказал он. Читайте подробнее: Хуснуллин заявил о планах запустить электричку Симферополь — Севастополь

16:29 18.03.2021 Железнодорожную сеть в Севастополе могут использовать для внутригородских перевозок. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста. «Возможность использования существующей железнодорожной сети как городского транспорта в Севастополе», — сказал вице-мэр. Читайте подробнее: В Севастополе может появиться аналог МЦД

16:36 18.03.2021 В Салехарде волонтёры центра молодёжи, студенты, школьники и работники организаций города организовали флешмоб, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом: В столице Ямала рядом с северным оленем появился Крым

16:45 18.03.2021 Республике Крым следует нарастить производство яиц. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. Читайте также: «Можно подтянуть» — Путин прокомментировал обеспеченность Крыма продуктами

17:13 18.03.2021 Ялта празднует 7-ю годовщину «Крымской весны». Источник: yalta.rk.gov.ru.

17:30 18.03.2021 Ростовскую область и Симферополь в рамках торжеств, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, соединит литературный видеомост. Читайте подробнее: Ростовскую область и Крым соединит литературный видео-мост

17:39 18.03.2021 Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя своих подписчиков в Instagram с седмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, напомнил о сотрудничестве региона с полуостровом. Читайте подробнее: Хасиков напомнил о связи Калмыкии с Крымом

17:45 18.03.2021 На стадионе «Лужники» в Москве начинается праздничный концерт, посвящённый семилетию воссоединения Крыма с Россией, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM. Праздничное мероприятие пройдёт в рамках традиционных Дней Крыма в Москве. Из-за антиковидных ограничений организаторы установили ограничение по числу зрителей на трибунах — не более половины от вместимости. Вход на мероприятие является бесплатным. Подробности в материале: В «Лужниках» начинается концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

18:34 18.03.2021 Президент РФ Владимир Путин приехал в «Лужники» (Москва) на концерт по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России.

18:37 18.03.2021 Крым — это святая земля для нас, для России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поздравил всех с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

18:49 18.03.2021 Президент РФ Владимир Путин поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, приехав на концерт в «Лужники»: [[[quote-0]]] Читайте также: Путин приехал в «Лужники» на концерт в честь Крыма 18:54 18.03.2021 Владимир Путин пожелал Джо Байдену здоровья и сообщил, что Россия намерена развивать отношения с США на тех условиях, которые «мы считаем выгодными для себя». От прямых обвинений в адрес Байдена российский президент ушёл, но сказал «кто как обзывается, тот так и называется». Реплика про здоровье — это прямо раздолье для пропагандистов, но главный реципиент посланий — не россияне, а весь мир и прежде всего Европа, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко. Читайте подробнее: Кому адресована реплика Путина 18:56 18.03.2021 Президент России Владимир Путин в своём выступлении в «Лужниках» спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!» После этого президент сказал: «Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач». Об этом: Любовь к Родине заложена в генах русского народа — Путин 19:38 18.03.2021 Россия готова к новым геополитическим условиям и не позволит использовать ее щедрые подарки для нанесения ей ущерба, заявил 18 марта президент России Владимир Путин в спорткомплексе «Лужники» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма в состав РФ. Читайте также: Россия не даст использовать свои «щедрые подарки» против себя — Путин 19:39 18.03.2021 В Крыму в честь седьмой годовщины воссоединения с Россией сотрудники «Крым-Спаса» совместно с членами «Россоюзспаса» водрузили флаги Российской Федерации, Республики Крым и «Крым-Спаса» на трёх крымских вершинах — Чатыр-Даг, Ай-Георгий, Ак-Кая. 19:52 18.03.2021 Крым — особенное место России, сакральное место, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая в «Лужниках». [[[quote-1]]] Подробности в материале: Путин: Крым — это святая земля для России

19:52 18.03.2021 Алуштинцы празднуют седьмую годовщину Крымской Весны. Источник: alushta.rk.gov.ru

20:13 18.03.2021 Президент РФ Владимир Путин после своего выступления в «Лужниках» (Москва) рассказал о своих планах на выходные в интервью «России 24»: «Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть». Читайте также: Путин рассказал о планах съездить в тайгу

20:37 18.03.2021 Алушта празднует седьмую годовщину Крымской весны. Источник: alushta.rk.gov.ru

21:20 18.03.2021 Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма. Источник: kremlin.ru

21:54 18.03.2021 YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании «Вести Крым».

22:22 18.03.2021 Праздничный концерт состоялся в Симферополе в честь седьмой годовщины воссоединения с Россией 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства Крыма. «Ничего бы этого не состоялось, если бы не вы, не ваша воля, характер, смелость. Спасибо вам за 2014 год, за то, что мы так решительно провели референдум, бескровно вернулись на историческую Родину, в родную гавань. Если бы не наши совместные действия и единый подъем, духовное состояние, ничего бы этого не было. Спасибо вам за любовь к Родине и к Крыму. Да здравствует Россия и российский Крым!» — добавил Аксёнов. Об этом: В Крыму воссоединение с Россией отметили концертом

23:11 18.03.2021 В Евпатории отметили седьмую годовщину Общекрымского референдума. Источник: my-evp.ru

04:34 Жители Магаданской области 18 марта вместе со всей страной отметили седьмую годовщину присоединения Крыма к России. Праздничные мероприятия шли с 16 марта. Читайте также: Глава Колымы на «Крымской весне» прочитал стих «Не будите русского медведя»

07:12 Мэр Омска Оксана Фадина поздравила жителей Симферополя с Крымской весной. Поздравление от имени всех омичей направлено властям Симферополя. «Крымчане доказали всему миру силу крымского характера, решительности и сплочённости народа, реализовав своё неотъемлемое право быть в единстве с Россией — своей исторической Родиной», — отметила Оксана Фадина. Она пожелала жителям Симферополя процветания и благополучия, взаимопонимания и добра, здоровья и счастья.

07:39 Жители Забайкалья в честь воссоединения Крыма с Россией организовали ряд праздничных мероприятий, Как сообщает 19 марта пресс-служба краевго правительства, накануне они прошли на площади Декабристов в Чите. Праздничное действо открыл концерт государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры». Для гостей мероприятия на городской сцене выступили ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», коллектив забайкальского училища культуры, воспитанники творческих студий детского центра «Гуранёнок» и другие ведущие творческие коллективы Читы. Об этом: В Чите отпраздновали «Крымскую весну»

08:22 С 17 по 21 марта в учебных заведениях Омска проходят тематические классные часы, посвященные годовщине крымского референдума.

08:27 В честь воссоединения Крыма с Россией 20 марта в Чите пройдет ряд мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Крыма с Россией. В этот день с 11:00 до 18:00 на площади Декабристов состоится акция «Читающий город», организованная Забайкальской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина.

08:46 Жителей Омской области с 18 по 21 марта приглашают принять участие в фотоакции — разместить свои фотографии путешествий по Крыму в социальных сетях с хештегами #КрымскаяВесна #РоссияСевастопольКрым.

10:00 Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма. kremlin.ru.

10:50 В Томске 18 марта в муниципальной библиотеке «Компьютерный мир» состоялась познавательная презентация «Крым наш!», посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией. Посетителей библиотеки познакомили с историей Крымского полуострова и его присоединения к России.

11:51 Симферополь является городом-партнёром Омска более 12 лет. «Этот период был насыщен совместными мероприятиями, регулярными визитами официальных делегаций ко дням рождения городов, обменом опытом в самых различных сферах, двусторонним содействием общественным, культурным и информационным контактам. Столь же активным остаётся и взаимодействие деловых кругов, в том числе в форматах различных бизнес-миссий и бирж контактов», — сообщили в мэрии Омска.

12:23 Глава Тувы Шолбан Кара-оол: «В основе присоединения Крыма к России лежит волеизъявление живущих там людей. И это был ключевой фактор. Своих не бросаем».

13:00 Граффити на стене в Евпатории. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

13:17 Стадион «Лужники» во время праздничного концерта с участием президента РФ Владимира Путина был заполнен только наполовину в соответствии с санитарными требованиями. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 марта журналистам. «Аншлага не было. Он [стадион] был заполнен на 50%», — сказал представитель Кремля.

13:54 Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку и пригласил его посетить фестиваль «Таврида. АРТ», проведение которого запланировано на 9−12 сентября 2021 года. «Таврида. АРТ» — это масштабный фестиваль для молодых деятелей культуры и искусства, который традиционно проходит в Крыму.

14:19 Воссоединение Крыма с Россией — самое важное и значимое событие в российской истории за последние 20 лет, считают 54% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Читайте также: Воссоединение Крыма с Россией — самое важное событие за 20 лет: опрос

15:01 Керчь празднует 7-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Фото: керчь-город.рф

16:45 Украина сможет вернуть Крым, если весь мир прекратит торговлю с Россией, заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.