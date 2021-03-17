Абакан, , 06:05 — REGNUM По состоянию на 17 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 604 человек, в том числе за прошедшие сутки в республике подтверждено 17 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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За сутки в Хакасии после COVID-19 выздоровели 27 человек, за весь период пандемии коронавирус победили 20 830 жителей региона (96,4% от числа заразившихся).

Амбулаторное лечение в Хакасии проходят 167 человек, стационарное — 119. В тяжёлом состоянии находятся 23 пациента с коронавирусом, в том числе три человека — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в республике было подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 72 человека.

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