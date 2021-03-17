Москва, 17 марта, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Программа «Дальневосточный гектар» по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина будет усовершенствована — законопроект подготовлен, заявил на пресс-конференции в Москве 16 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

Читайте также: Мишустин потребовал расширить программу дальневосточного гектара

Планируется, что уже с августа 2021 года получатели первого бесплатного гектара, успешно его освоившие, смогут получить на развитие и второй участок земли.

Этот же законопроект запустит механизм выдачи гектара в Арктической зоне РФ, появится «Арктический гектар».

«Арктическая зона — это самая большая в мире преференциальная зона по площади для ведения бизнеса. С теми же самыми уникальными налоговыми преференциями, что на Дальнем Востоке, с возможностью на протяжении десяти лет не платить налог на прибыль, на имущество, на землю. Платить пониженные ставки социальных налогов. В Арктике не так много малого и среднего бизнеса, в основном там достаточно крупные проекты. И в этом смысле отклик получился уже достаточно позитивный. У нас 61 резидент Арктической зоны. Они начали реализацию проектов общим объёмом 175 миллиардов рублей. Диапазон проектов большой. От месторождений редких и ценных металлов, платиноидов, из которых будут в том числе достаточно высокотехнологичную продукцию делать, скальпели хирургические и прочее до нескольких портовых терминалов», — сказал глава Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин напомнил об идее предпринимателя Михаила Утробина скорректировать правила предоставления участков, чтобы в случае успешного освоения предоставлять ещё землю для ведения хозяйства. По словам Мишустина, это предложение «очень правильное» и нужно «расширять возможности программы».