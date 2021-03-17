Москва, , 05:49 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил распространить льготную дальневосточную ипотеку на приобретение жилья на вторичном рынке в моногородах, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 16 марта в рамках онлайн-форума «ProДФО».

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Чекунков подчеркнул, что численность населения в моногородах сократилась в сравнении с советским периодом практически в два раза. При этом строительство нового жилья в них может быть в два раза дороже рыночной стоимости.

«Строить в моногородах новые кварталы экономически невыгодно. На такие точечно выбранные территории может быть распространен механизм приобретения квартир на вторичном рынке в рамках программы «Дальневосточная ипотека», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 16 марта начал работу онлайн-форум «ProДФО». На дискуссионной площадке собрались представители власти, бизнеса, отраслевые эксперты, а также неравнодушные жители дальневосточных регионов.