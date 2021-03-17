Москва, , 05:45 — REGNUM Судья арбитража Москвы Максим Ведерников удовлетворил многомиллионный иск Минобороны РФ к ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». С ответчика было взыскано более 760 млн рублей неотработанного аванса, который в деле фигурировал как неосновательное обогащение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе дела о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса лежал госконтракт от 19 февраля 2015 года. В спор в ходе слушаний попыталось вступить некое ООО «Пери», но суд просьбу отклонил.

В результативной части решения суда отмечается, что ФГУП должно выплатить «неосновательное обогащение в размере 760 875 065,44 рубля». Также с госпредприятия взыскали 200 тыс. рублей госпошлины, которые пойдут в федеральный бюджет.

Напомним, в феврале 2021 года министерство подало почти 20 исков к военным застройщикам, в числе которых было и управление №14. До этого в конце 2020 года более 40 исковых заявлений получило и АО «Главное управление обустройства войск». На этом споры между фигурантами не прекратились, продолжившись и в 2021 году.