Брюссель, , 05:43 — REGNUM Отношения ЕС и России достигли наихудшего состояния из-за ошибок Евросоюза. Об этом 16 марта заявил глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в статье в газете Kurier.

Однако, по мнению руководителя Европалаты, шансы на перезапуск двусторонних отношений существуют. Ляйтль считает, что для этого ЕС необходимо поэтапно отменять антироссийские санкции.

Он полагает, что такие шаги помогут создать доверительную атмосферу между Москвой и Брюсселем, что в конечном счете будет способствовать развитию сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, президент организации считает, что ЕС должен взять пример с Австрии и занять нейтральную позицию в вопросе Украины. Ляйтль добавил, что РФ и Евросоюз могут объединяться в рамках решения проблем изменения климата и цифровизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал «три кита» европейской политики в отношении России. Так, по его словам, Брюссель должен «оттеснять, сдерживать и вести переговоры». Боррель выразил мнение, что всю политику ЕС невозможно заменить практикой антироссийских санкций, которые являются только инструментом.

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