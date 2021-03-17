Рязань, , 05:41 — REGNUM Рейсовый автобус «Москва — Пенза» мог опрокинуться в Рязанской области из-за заноса, сообщает МВД-Медиа.

«По предварительной информации, на 226 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса», — сообщает портал.

Тем не менее точная причина ДТП пока не установлена. Выяснением обстоятельств и причин аварии занимаются экстренные службы на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в салоне автобуса находились 58 человек. В результате ДТП пострадали 17 человек, они получили травмы средней степени тяжести.

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