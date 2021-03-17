Токио, , 05:39 — REGNUM Три истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom ВВС Японии, выпускавшиеся в США с 1958 года, 17 марта совершили свой последний полёт перед списанием. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Эти боевые машины с конца 2020 года использовались только при испытании авиационного оборудования. После полёта, который был выполнен в районе военно-воздушной базы в префектуре Гифу, заслуженные ветераны холодной войны будут окончательно списаны из состава ВВС Японии.

Напомним, что активно использовавшиеся в войнах второй половины 20-го века истребители-бомбардировщики F-4 Phantom выпускались американской корпорацией McDonnell Douglas с 1958 года и успели повоевать в небе Вьетнама, а также принять участие в многочисленных ближневосточных конфликтах. Всего США произвели их в рекордном количестве — более пяти тысяч машин.

Из состава ВВС США они были выведены в 1996 году.

Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Mitsubishi Heavy Industries собрала группу специалистов по практической разработке боевого самолёта нового поколения.

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