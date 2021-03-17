Порт-Морсби, , 05:37 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к западу от населённого пункта Пангуна. Его очаг залегал на глубине 59,84 километра. Информации о пострадавших или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Камчатки. Очаг сейсмособытия находился в 337 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 57 километров. Сведений о пострадавших не поступало.