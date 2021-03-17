Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии 16 марта начал работу онлайн-форум «ProДФО». На дискуссионной площадке собрались представители власти, бизнеса, отраслевые эксперты, а также неравнодушные жители дальневосточных регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Участники обсудили актуальные вопросы развития Дальнего Востока, креативной экономики, IT-индустрии. Большое внимание уделено ТОРам. Представители Хабаровского края, Чукотки, Сахалина и Якутии рассказали о результатах работы территорий опережающего развития, инвестициях в региональную экономику, об условиях и мерах поддержки новых предприятий.

По мнению участников дискуссии, есть проблема в подготовке кадров для предприятий, работающих на ТОР. В рамках национального проекта «Наука» на территории России запланировано создание 15 научно-образовательных центров.

Так, в Приморье принято решение о реализации проекта «Кадры для бизнеса». Проект предполагает создание сети опорных колледжей по стратегически важным направлениям — строительство, промышленность, сельское хозяйство, переработка леса, сфера услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, к маю в России может открыться международный туризм по вакцинации, об этом в рамках онлайн-форума «ProДФО — Республика Саха (Якутия)» 16 марта заявил председатель Национальной ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов.