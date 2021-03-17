Пекин, , 05:28 — REGNUM Китай рассматривает новый закон, регулирующий присуждение академических дипломов, чтобы защитить систему высшего образования от плагиата, мошенничества и прочего, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Высшие учебные заведения, присуждающие ученую степень, могут лишить студента этой степени, если абитуриент причастен к академическим проступкам, подделке документов и другим нарушениям в течение своего учебного года, говорится в законопроекте, опубликованном Министерством образования для общественного обсуждения.

Лица, имеющие ученые степени, должны быть лишены своих степеней, если они будут признаны виновными в совершении вышеуказанных академических проступков, говорится в проекте.

Проблема академической честности получила широкое внимание, поскольку целый ряд академических скандалов были выставлены на всеобщее обозрение.